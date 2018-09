Estados Unidos

Obama hará campaña electoral por algunos de los candidatos para legislativas Una portavoz de la oficina del ex presidente estadounidense indicó al diario The New York Times que Obama hará campaña también en "elecciones locales" para dar un impulso y fortalecer la presencia del Partido Demócrata



El expresidente hará campaña junto al candidato a gobernador de Ohio Richard Cordray, exjefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. (Foto: EFE)