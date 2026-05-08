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Esta fotografía facilitada por la Armada de los Estados Unidos, publicada el 8 de mayo de 2026 por el Departamento de Relaciones Públicas del Mando Central de EE. UU., muestra al destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) imponiendo un bloqueo marítimo al petrolero de bandera iraní Herby mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. Foto: MARINA DE LOS EE. UU. / AFP
Esta fotografía facilitada por la Armada de los Estados Unidos, publicada el 8 de mayo de 2026 por el Departamento de Relaciones Públicas del Mando Central de EE. UU., muestra al destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) imponiendo un bloqueo marítimo al petrolero de bandera iraní Herby mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. Foto: MARINA DE LOS EE. UU. / AFP
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Por Agencia EFE

El Ejército estadounidense informó este viernes de que está bloqueando la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

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