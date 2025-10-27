Bombarderos B-1B de Estados Unidos sobrevuelan costa de Venezuela, según rastreador de vuelos

Escucha la noticia
Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a la costa de Venezuela el lunes, según datos de seguimiento de vuelos, en la tercera demostración de fuerza de este tipo de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas.
El vuelo de los bombarderos supersónicos de largo alcance llega mientras Washington lleva a cabo una campaña militar contra supuestos narcotraficantes en la región, desplegando fuerzas que han generado temores en Caracas de que el cambio de régimen es el fin último de las operaciones.
Venezuela espera que Trinidad y Tobago no use territorio en maniobras que amenazan la paz
Datos del sitio web Flightradar 24, muestran que los dos bombarderos -que despegaron de una base aérea en el estado de Dakota del Norte en Estados Unidos- volaron de manera paralela a la costa venezolana antes de desaparecer de la vista.
Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieran la semana anterior.
Estados Unidos también ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford que se dirija a América Latina, ha desplegado 10 aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico y actualmente tiene siete barcos de la Marina en el Caribe como parte de lo que llama esfuerzos contra el narcotráfico.
Washington ha llevado a cabo al menos 10 ataques contra supuestas embarcaciones de tráfico de drogas -nueve lanchas y un semisumergible- desde septiembre, que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, según un conteo de la AFP basado en cifras del gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?
Sin embargo, Estados Unidos aún no ha mostrado evidencia de que esas embarcaciones se usen para el contrabando de drogas.
Las tensiones regionales han aumentado como resultado de la campaña y el aumento militar que la acompaña. Venezuela ha acusado a Estados Unidos de querer tumbar al líder chavista Nicolás Maduro, quien a su vez acusó a Washington de “fabricar una guerra”.
