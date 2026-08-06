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Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan de un avión de Conviasa Airlines a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 24 de marzo de 2025. (Foto de JUAN BARRETO / AFP).
Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan de un avión de Conviasa Airlines a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 24 de marzo de 2025. (Foto de JUAN BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.

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