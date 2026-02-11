Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gente emite su voto en un centro de votación en Los Ángeles, el 4 de noviembre de 2025. (Frederic J. BROWN / AFP)
La gente emite su voto en un centro de votación en Los Ángeles, el 4 de noviembre de 2025. (Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

La Cámara de Representantes aprobó este martes la ley “Save America Act”, una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Donald Trump recibirá a presidentes latinoamericanos aliados en Miami el 7 de marzo
EEUU

Donald Trump recibirá a presidentes latinoamericanos aliados en Miami el 7 de marzo

Cámara de Representantes aprueba ley para exigir identificación a votantes en Estados Unidos
EEUU

Cámara de Representantes aprueba ley para exigir identificación a votantes en Estados Unidos

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista
Oriente Medio

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones cerca de Irán: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista

Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, dice secretario de Energía
Venezuela

Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, dice secretario de Energía