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La embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti. (Eskinder Debebe / Naciones Unidas)
La embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti. (Eskinder Debebe / Naciones Unidas)
/ UN Photo/Eskinder Debebe
Por Agencia EFE

Estados Unidos canceló este martes la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, como medida de reciprocidad por la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia.

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