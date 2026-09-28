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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump realiza un anuncio sobre el acero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de septiembre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump realiza un anuncio sobre el acero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de septiembre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Estados Unidos canceló este lunes visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusan de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. Entre los sancionados está el juez peruano Juan Carlos Núñez, del primer circuito constitucional de Lima.

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