El republicano Shawn Oliver anunció este domingo que abandona la contienda por la vicegobernación de Massachusetts, en Estados Unidos, tras ser detenido por un accidente de tráfico que causó daños en cinco vehículos. Las autoridades investigan si conducía bajo los efectos del alcohol.

“Tras una profunda reflexión, he tomado la decisión de suspender mi campaña para vicegobernador. Esta elección es demasiado importante como para verse empañada por asuntos personales”, declaró Oliver -en una publicación en su página de Facebook-.

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Oliver, de 42 años y concejal de la ciudad de New Bedford, agradeció a quienes lo apoyaron en su campaña y pidió privacidad para lidiar con “el difícil” momento.

En el accidente, ocurrido la noche del sábado en la ciudad donde es cabildante, el candidato volcó su vehículo y colisionó con varios automóviles estacionados. Oliver fue llevado al hospital y después detenido.

El periódico The New Bedford Light informó que Oliver fue fichado en la cárcel del Departamento del Alguacil del condado de Bristol y fue liberado en la mañana de este domingo.

La detención de Oliver originó una serie de críticas y llamados a que renunciara. El candidato republicano a gobernador de Massachusetts, Mike Minogue, dijo que le había pedido a Oliver que suspendiera su campaña de inmediato.

Por su parte, el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, dijo -en sus redes sociales- que las acusaciones contra el concejal Oliver “son sumamente preocupantes”, y la ciudadanía merece conocer su explicación de lo sucedido.

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