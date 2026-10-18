icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Shawn Oliver era candidato a la vicegobernación de Massachusetts. (Foto: courtesy Oliver campaign)
Shawn Oliver era candidato a la vicegobernación de Massachusetts. (Foto: courtesy Oliver campaign)
Por Agencia EFE

El republicano Shawn Oliver anunció este domingo que abandona la contienda por la vicegobernación de Massachusetts, en Estados Unidos, tras ser detenido por un accidente de tráfico que causó daños en cinco vehículos. Las autoridades investigan si conducía bajo los efectos del alcohol.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.