Varios vuelos cancelados aparecen en un panel de salidas del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, en Boston, Massachusetts, el 10 de noviembre de 2025. (Joseph Prezioso / AFP)
/ JOSEPH PREZIOSO
Agencia EFE
Agencia EFE

Casi 2.000 vuelos cancelados este lunes en Estados Unidos en medio del cierre del Gobierno

Casi 2.000 vuelos fueron cancelados este lunes en en medio del cierre del Gobierno federal, que ha derivado en recortes en el tráfico aéreo por la escasez de controladores.

Según la plataforma Flightaware, hoy se han cancelado 1.983 vuelos en el país, lo que supone un 7,7 % de los 25.735 vuelos que estaban programados para este lunes.

MIRA AQUÍ: Trump amenaza con reducir el sueldo a los controladores aéreos ausentes por cierre federal

Mientras, 6.056 rutas que tenían como destino EE.UU. o que salían desde este país han sufrido retrasos.

Del total de vuelos cancelados, 300 tenían previsto despegar o aterrizar en Nueva York, donde el aeropuerto más afectado ha sido John F. Kennedy (JFK), con 254 vuelos cancelados hoy.

A él le siguen los aeropuertos de LaGuardia (Queens), con 144, y Newark Liberty (en Nueva Jersey pero que opera en la ciudad), con 99.

Además, cientos de vuelos han sufrido retrasos en los tres aeropuertos de la Gran Manzana: 508 en LaGuardia, 254 en Newark y 92 en el JFK.

Empresas como United Airlines o Delta han ofrecido a los auxiliares de vuelo un pago extra por realizar vuelos, según el portal CNBC, que ha tenido acceso a mensajes de las compañías.

La cadena indica además que, en su caso, United también ha propuesto a los pilotos una paga extra para llevar a cabo más rutas de lo habitual.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha advertido de que esta situación “solo se pondrá peor”.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con recortar los sueldos a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno.

MÁS INFORMACIÓN: Trump amenaza a la BBC con una demanda por difamación de 1.000 millones de dólares

El mandatario también prometió recomendar una bonificación de 10.000 dólares a los que han permanecido en sus puestos a pesar de no haber recibido pagos durante los 41 días de paralización federal.

Según fuentes sindicales, algunos controladores se ha visto forzados durante este tiempo sin recibir salarios a alegar baja por enfermedad para encontrar fuentes alternativas temporales de ingresos o cuidar de sus familias.

La actual crisis de controladores llegó a su pico ayer domingo, cuando se canceló más del límite del 10 % anunciado por la FAA, según la consultora de aviación Cirium.

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)
