Un avión de combate de ataque F/A-18 Super Hornet despegando del portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada de los EE. UU. en el Mar Rojo, el 15 de marzo de 2025. (DVIDS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Cazas F-18 de EE.UU. se internan durante 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe
Dos estadounidenses se internaron este martes, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno de .

El sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, segunda ciudad venezolana más poblada.

Francisco Sanz
Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el sur del Caribe desde final de verano y que supone su mayor despliegue en la región en décadas.

La intrusión en el espacio aéreo venezolano se produjo hoy pese al riesgo que supone la posibilidad de que Caracas emplee sus baterías antiaéreas de fabricación rusa.

El sobrevuelo de los cazas se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Donald Trump decidió desplegar unos 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidroga.

Al tiempo, Washington acusa a Maduro y a una buena parte de su Gobierno y de la cúpula militar venezolana de liderar al Cártel de los Soles, una organización cuya existencia la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense apenas dio a conocer durante en el mandato de Trump.

Caracas, por su parte, insiste en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
