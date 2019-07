EE.UU.: Despiden a empleado de gasolinera por gritar a hispanas "regresen a su país" 

Un empleado de una gasolinera de un suburbio de Chicago, en Estados Unidos, fue despedido después de que un video difundido en redes sociales mostrara que le dijo a clientas hispanas que "regresen a su país".

El abogado de la empresa matriz de la gasolinera Bucky's Mobil, en Naperville, dijo que el trabajador había sido suspendido luego de que se divulgó el video del incidente ocurrido el martes. Agregó que fue despedido el miércoles después que los directivos de la compañía revisaron la grabación de la cámara de seguridad de la gasolinera.

Además, el letrado le dijo a la filial en Chicago de la NBC que el sujeto amenazó a la mujer y su familia con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) pues los consideró como "indocumentados".

Stephen Kalhorn, de Buchanan Energy, manifestó que el ahora exempleado "no reaccionó bien". "No tratamos a los clientes de esa manera, por eso ya no es un empleado".

El video de vigilancia registró la confrontación entre el cajero y la clienta. Y aunque el altercado es notorio, Kalhorn agregó que las cámaras ven al sujeto de espaldas y no registra con claridad lo que decía.

"Miré el video y, aunque no puedo entender todo lo que se dice, puedo ver que hay animación y gritos y eso no es un comportamiento aceptable para nuestra organización", dijo.

- Una familia agredida -

Buitron recibió a algunos familiares de visita desde México. Juntos se acercaron a la estación de gasolina para comprar algo de comer. Ella manifestó que ingresaron hablando en español cuando el cajero les reprochó que eran "ilegales" y que tendrían que marcharse.

"Comenzó a preguntar por mis primos, si eran ilegales, familiares o amigos, si son adoptados", dijo Buitron, según, cita NBC, y señaló que luego sacó su teléfono celular y comenzó a grabar.

En las imágenes difundidas en redes sociales, y vistas casi medio millón de veces, no se aprecia al cajero llamando "ilegales" a los clientes. Tampoco parece rechazar ofrecer el servicio. Pero sí evidencia al sujeto cuestionando si los miembros del grupo son ciudadanos y amenazando con que "el ICE vendrá".

Un segundo video muestra al cajero y a otro cliente reprochando a la familia hispana que "ustedes no tienen derechos". Según Kalhorn, todo como parte de una discusión en las que ambas partes se dijeron cosas que no debieron decirse.

- Investigación en curso -

La policía de Naperville revisó el video y ya inició una investigación sobre el caso, según manifestó el alcalde de esta localidad, Steve Chirico. "Permítanme ser muy claro: el odio no tiene hogar aquí en Naperville. Francamente, este tipo de comportamiento no tiene cabida en la sociedad en general", dijo el funcionario en Facebook.

"Nuestra ciudad se enorgullece de ser abierta e inclusiva para todos. La civilidad entre nosotros es un componente importante de ser un ciudadano global, e insto a todos en nuestra comunidad a mostrar la bondad, la compasión y el buen decoro por los que nuestros residentes son conocidos", agregó.

Por su parte, la policía dijo en un comunicado que cumple con investigar y monitorear cualquier actividad relacionada en Naperville.

El caso dividió las opiniones de una parte de la sociedad. El pasado miércoles, dos grupos de personas se plantaron en las afueras de la estación de servicio de la calle Washington con carteles que pedían "boicotear el racismo" y otros exigiendo la salida de los migrantes.

Aunque el empleado fue separado de la estación de servicio, la familia afectada busca algo más: Ellos esperan una disculpa del sujeto por su actitud hostil.

Fuente: Con información de AP