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Una señalada como narcolancha tras ser atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, el 5 de mayo de 2026. (Captura de video)
Una señalada como narcolancha tras ser atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, el 5 de mayo de 2026. (Captura de video)
Por Agencia AFP

Estados Unidos informó el miércoles que mató a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de América Latina en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a al menos 190.

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