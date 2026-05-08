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Resumen

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El Pentágono difunde vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de EE.UU. (AFP).
El Pentágono difunde vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de EE.UU. (AFP).
Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

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