Cómo es Fort Bliss, el centro de detención de inmigrantes más grande de EE.UU. que se construye en Texas

El gobierno de Estados Unidos está trabajando en la ampliación del centro de detención de inmigrantes más grande de su territorio que estará ubicado en la base militar de Fort Bliss. La gestión de Donald Trump apunta a que el establecimiento albergue hasta 5.000 personas y, según reporta la prensa estadounidense, a inicios de agosto recibió a sus primeros detenidos.

Fort Bliss se encuentra en El Paso (Texas), ciudad fronteriza con México, y se extiende por aproximadamente 400.000 hectáreas, siendo una de las instalaciones más grandes del Ejército estadounidense. Poco después de su toma de mando, Trump otorgó a la base la administración de decenas de kilómetros en la zona para reforzar la vigilancia de sus límites territoriales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Los terrenos del fuerte ya se habían usado con anterioridad para albergar migrantes de forma temporal, tanto para la expulsión como para el recibimiento y redirección de refugiados, sobre todo durante la administración de Joe Biden.

El establecimiento de un extenso campo para los migrantes detenidos fue un proyecto que Trump impulsó desde su campaña, y a inicios de este año la recién instaurada administración indicó que el centro de Fort Bliss recibiría hasta 10.000 detenidos, proyección que finalmente se redujo a la mitad. En marzo de este año el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel P. Driscoll, anunció que la construcción era inminente.

Un agente de ICE supervisando un cacheo de seguridad durante un vuelo de deportación de extranjeros ilegales en el aeródromo del ejército de Biggs, Fort Bliss, Texas, el 8 de febrero de 2025 (Foto: US ARMY / AFP) / -

Ya en julio se produjo la adjudicación del contrato para la construcción y funcionamiento del centro de detención a la empresa Acquisition Logistics Company, por un valor de 1.260 millones de dólares. Según informaba por entonces Bloomberg, el Ejército iba a aportar 232 millones de dólares para la obra.

La misma agencia indicaba que el contratista parecía no tener experiencia previa en la construcción de inmuebles de este tipo ni en su operación, siendo sus anteriores contratos con el Estado más ligados a los alojamientos y salas de conferencias.

El medio local “El Paso Times” señalaba que el gobierno esperaba que el establecimiento recibiera a sus primeros ocupantes desde el 1 de agosto. El primer objetivo era lograr tener 1.000 detenidos para el día 17 de este mes y ampliar las instalaciones a un ritmo de 250 camas por semana.

KFOX, emisora con sede en El Paso, reportó poco después que el despacho de la diputada Veronica Escobar confirmó que el centro de Fort Bliss ya estaba siendo ocupado por migrantes detenidos.

El establecimiento de detención se encuentra dentro de la jurisdicción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, pese a estar ubicado dentro de instalaciones del Ejército, la ley federal impide que el personal militar esté a cargo de la operación en locales de este tipo.

Estructuralmente, el campo está compuesto en gran medida por tiendas, situación que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que consideran que las instalaciones no están en posición de garantizar el cumplimiento de los estándares federales.

“Todas las razones por las que vivimos en casas y no en tiendas de campaña surgen inevitablemente en un centro que no ofrece paredes, pisos ni aislamiento”, declaraba a Bloomberg la subdirectora legal del Consejo Americano de Inmigración, Emma Winger.

En opinión de Winger, dicha infraestructura sería incapaz de proteger a sus ocupantes del complejo clima desértico de la región a un nivel aceptable “incluso para los bajos estándares de detención” del ICE.

Más centros

La política migratoria de Donald Trump tiene como objetivo la expulsión de millones de inmigrantes en situación irregular.

“The New York Times” señalaba que en mayo los vuelos de deportación habían alcanzado sus números más altos desde el inicio del segundo gobierno del líder republicano. Durante ese mes el ICE había llevado a cabo 190 traslados de este tipo y si se incluían todos los vuelos, contando los traslados internos y retornos, la cifra llegaba a 1083 vuelos en total.

La creación campos de detención como el de Fort Bliss, que sirven para el redireccionamiento de los detenidos, está ligada directamente a dicha política. Desde la base ubicada en El Paso ya han partido vuelos de expulsión de extranjeros.

Inicialmente se trasladó a parte de los migrantes detenidos a la base de Guantánamo (Cuba) en medio de severas críticas, pero el gobierno todavía no ha declarado si esas instalaciones militares seguirán siendo empleadas para ese cometido o los nuevos centros de detención la reemplazarán en estas operaciones.

El primero de los nuevos centros para migrantes detenidos fue Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, y que cuenta con una capacidad inicial de 3.000 personas, siendo su meta de ocupación tener unos 5.000 detenidos. Las condiciones de confinamiento en dicho centro de reclusión también han sido criticadas por activistas y organizaciones de derechos de los inmigrantes.

Centro de detención Alligator Alcatraz en Florida. (Foto: White House / EFE)

Las fuentes oficiales indican que Alligator Alcatraz tiene un costo de operación anual de aproximadamente 450 millones de dólares, cifras que serían mayores según los críticos del presidente estadounidense.

La última ley de presupuesto que se aprobó en Estados Unidos ha disparado el gasto en el sistema de control migratorio hasta los 80.000 millones de dólares, siendo el ICE uno de los grandes destinatarios de esos fondos.

Recientemente se aprobó la el establecimiento de un nuevo campo de detención de inmigrantes en el estado de Indiana y el actual programa migratorio busca reutilizar antiguos centros de reclusión para llevar más inmigrantes detenidos.