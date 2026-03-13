Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Irak volvió este viernes al centro de la guerra después de que un avión cisterna de Estados Unidos KC-135 del Ejército estadounidense se estrellara en el oeste de Irak. Foto: EFE/ Mehr News
Irak volvió este viernes al centro de la guerra después de que un avión cisterna de Estados Unidos KC-135 del Ejército estadounidense se estrellara en el oeste de Irak. Foto: EFE/ Mehr News
Por Agencia EFE

Estados Unidos informó este viernes de que cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna LC-135 que se estrelló ayer en el oeste de Irak han fallecido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.