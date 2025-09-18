Fotografía divulgada este jueves por el Departamento de Guerra de Estados Unidos donde se muestra uno de los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 en Puerto Rico. Foto: EFE/Departamento de Guerra EEUU
Fotografía divulgada este jueves por el Departamento de Guerra de Estados Unidos donde se muestra uno de los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 en Puerto Rico. Foto: EFE/Departamento de Guerra EEUU
/ Cortesía
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. confirma el despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico para operaciones en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. confirma el despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico para operaciones en el Caribe

EE.UU. confirma el despliegue de cazas F-35B en Puerto Rico para operaciones en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El confirmó este jueves que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado , un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.

“Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico. Están listos para combatir contra los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas”, explicó el Departamento de Guerra en un escueto mensaje en la red social X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Venezuela anuncia maniobras militares en isla en el Caribe ante “amenaza” de EE.UU.

La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de.

Medios locales ya informaron a principio de semana que al menos cinco aviones de combate F-35 habían arribado a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico.

Dos B-1B de la Fuerza Aérea de EE.UU., aviones de combate F-35 de la Fuerza Aérea de Corea del Sur y aviones furtivos F-22 de la Fuerza Aérea de EE.UU. volando sobre el Mar Amarillo. (Foto de Handout / Ministerio de Defensa surcoreano / AFP)
Dos B-1B de la Fuerza Aérea de EE.UU., aviones de combate F-35 de la Fuerza Aérea de Corea del Sur y aviones furtivos F-22 de la Fuerza Aérea de EE.UU. volando sobre el Mar Amarillo. (Foto de Handout / Ministerio de Defensa surcoreano / AFP)
/ HANDOUT

El presidente estadounidense, , anunció esta misma semana que el operativo desplegado en la región destruyó una segunda lancha, causando la muerte de sus tres ocupantes, que según Washington eran “narcoterroristas” venezolanos que transportaban drogas.

El operativo, cuya efectividad ha sido puesta en duda por expertos que señalan que el Caribe no es una ruta usada a gran escala por los narcotraficantes para introducir narcóticos en EE.UU., ha sido , que ha activado unas maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, para dar respuesta a lo que ha calificado como “amenaza” de Washington.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC