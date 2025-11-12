El Congreso es el órgano legislativo bicameral del Gobierno federal de los Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado (Foto: Jim Watson / AFP)
El Congreso es el órgano legislativo bicameral del Gobierno federal de los Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y el Senado (Foto: Jim Watson / AFP)
Congreso de Estados Unidos aprueba acuerdo y pone fin al cierre de Gobierno más largo de su historia
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país, que se prolongó por 43 días tras desacuerdos entre republicanos y demócratas.

La Cámara aprobó el proyecto de ley que el Senado había adelantado el lunes para reabrir el Gobierno con una votación de 222-209, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos votando en contra.

La medida será trasladada ahora al Despacho Oval, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó a la prensa a las 21:45 hora local (2:45 GMT) para firmar el acuerdo ante las cámaras y poner fin al cierre más largo de la historia del país.

