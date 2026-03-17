Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Obreros estadounidenses construyen un muro fronterizo este lunes, entre El Paso y Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/Luis Torres
Obreros estadounidenses construyen un muro fronterizo este lunes, entre El Paso y Ciudad Juárez (México). Foto: EFE/Luis Torres
/ Luis Torres
Por Agencia EFE

La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.