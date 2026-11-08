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El comandante del Mando Central, Brad Cooper, durante una rueda de prensa, desde la sede del comando en Tampa, el 5 de marzo de 2026. (Departamento de Guerra / EFE)
El comandante del Mando Central, Brad Cooper, durante una rueda de prensa, desde la sede del comando en Tampa, el 5 de marzo de 2026. (Departamento de Guerra / EFE)
/ Departamento de Guerra
Por Agencia AFP

El ejército de Estados Unidos anunció que creará un grupo de trabajo para bloquear rutas terrestres hacia Irán que, según afirma, se utilizan para envíos de armas y mercancías ilícitas.

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