La organización humanitaria Las Águilas del Desierto rescataron con vida a dos migrantes que fueron abandonados en el desierto con los pies lastimados, sin agua, alimento y deshidratados.

“Gracias padre, gracias Dios por salvarme con vida”, exclamó el hondureño de 36 años, luego de caer de rodillas en la tierra árida.

El hombre identificado como Orlin, un exmilitar que huyó de su país debido a las amenazas de muerte de pandilleros; soportó por cuatro días el calor intenso en el día y bajas temperaturas por la noche, así como la falta de ingesta de agua y comida.

Las Águilas del Desierto realizaban la búsqueda de los restos de otro migrante mexicano, cuando encontraron al hondureño que con dificultad caminaba debido a las llagas en sus pies por la caminata de seis días en el desierto.

Al ver a los voluntarios de Las Águilas del Desierto, sin evitarlo, sus ojos dejaron escapar lagrimas…”Nunca perdí la fe, sabía padre que no me abandonarías”, dijo una y otra vez, mientras que con sus temblorosas manos bebía agua fresca y se lavaba la cara.

Orlin. (Foto: El Universal)

-¿Qué pasó?-

Desde hace cuatro días me abandonaron en el desierto, por unas heridos en la planta de los pies y problemas de calambre.

-¿Quién te abandonó?-

Un amigo y el guía que me acompañaba.

Me dejaron con un poco de agua, desde hace cuatro días.

Estaba buscando una torre de agua para pedir auxilio, explica el migrante.

-¿Por qué a Estados Unidos?-

Vengo huyendo, me quieren matar las pandillas. No quieren a ningún policía ni militar en la colonia, me amenazaron y huí.

Con la piel semi achocolatada por la quemadura de los rayos del sol y heridas en la planta de los pies, el centroamericano asegura que pedirá asilo en Estados Unidos.

Con sus manos, “Orlin” toma y besa en varias ocasiones el crucifijo de una de las voluntarias de Las Águilas del Desierto: “No me abandonaste padre, nunca perdí la fe, nunca la perdí. Me mandaste a las “Águilas”, señala.

Tras su rescate, Orlin acepta entregarse la Border Patrol.

A varias millas de este punto, otro grupo de Las Águilas del Desierto rescataron a otro migrante, ahora este de nacionalidad guatemalteca.

Ely Ortiz Sánchez externó su agradecimiento a todas aquellas personas que ayudan con sus donaciones para rescatar a los migrantes que son abandonados en el Desierto de Arizona.

