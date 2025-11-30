Estados Unidos: Cuatro muertos y 10 heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

Escucha la noticia
Cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la celebración de una fiesta de cumpleaños infantil en Stockton, en el norte de California (EE.UU), confirmaron fuentes oficiales.
El incidente tuvo lugar el sábado por la noche en un restaurante de la ciudad y la policía, que cree que el tiroteo pudo ser “selectivo”, busca a un sospechoso.
Entre las victimas hay niños y adultos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre el estado de los heridos, algunos de los cuales han sido trasladados a hospitales locales.
La oficina del sheriff del condado de San Joaquín informó de que el tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 hora local del sábado (02.00 GMT del domingo) y aseguró que la investigación sigue en curso y que la información sigue siendo limitada.
“Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, indicó en un comunicado en Facebook.
El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó en sus redes sociales que el incidente tuvo lugar en una fiesta de cumpleaños infantil.
“Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, escribió.
“Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”, añadió.
