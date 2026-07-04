00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda con la mano mientras sube al Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 3 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump saluda con la mano mientras sube al Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 3 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

Estados Unidos celebra este sábado su 250º aniversario con una profunda división nacional y bajo el protagonismo del presidente Donald Trump, que acusa a “radicales y extremistas” de atacar la identidad del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.