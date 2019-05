EE.UU.: Dan cadena perpetua a hombre que secuestró a adolescente y mató a sus padres

Chicago. Llamándolo "la encarnación del mal", un juez de Estados Unidos sentenció el viernes a un hombre de 21 años a cadena perpetua por asesinar a una pareja y secuestrar a la hija de 13 años de ambos.

Jake Patterson se declaró culpable en marzo de secuestro y asesinato en primer grado por matar a tiros a James y Denise Closs en su hogar rural de Wisconsin en octubre pasado.

Patterson irrumpió en la casa planeando matar a la pareja para que no hubiera testigos del secuestro de su hija Jayme, a quien había visto anteriormente cuando subía a un autobús escolar.

A pesar de una búsqueda que abarcó todo el país, la joven pasó tres meses en cautiverio hasta que logró escapar y correr hacia un vecino, cerca de la cabaña donde vivía su captor y en donde la había mantenido encerrada.

Al dictar la sentencia máxima de cadena perpetua, el juez James Babler rechazó las peticiones de los abogados defensores de la posibilidad de libertad condicional dentro de varias décadas.

Babler señaló declaraciones de Patterson en la cárcel, en las que supuestamente admitió fantasear con secuestrar a varias niñas y asesinar a sus familias para darle sentido a su vida solitaria.

"No tengo ninguna duda de que eres uno de los hombres más peligrosos que jamás haya caminado en este planeta", dijo Babler en el proceso judicial de dos horas que estuvo cargado de emociones.

"Eres la encarnación del mal, y el público solo puede estar a salvo si estás encarcelado hasta que mueras", agregó el juez.

Fue la primera vez que el público escuchó de Jayme, a través de una declaración de la víctima leída por el abogado Chris Gramstrup durante la audiencia.

"Es muy difícil para mí salir en público. Me asusto y me pongo ansiosa", escribió Closs, pidiéndole al juez la sentencia máxima.

Patterson, quien a menudo negó con la cabeza mientras la fiscalía y el juez describían sus acciones y declaraciones, se disculpó por sus crímenes.

"Solo diré que me gustaría hacer absolutamente cualquier cosa para deshacer lo que hice", dijo Patterson con la voz quebrada. "No me preocupo por mí. Solo lo siento mucho".

Fuente: AFP