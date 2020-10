El exjugador de los San Francisco 49ers, Dana Stubblefield, fue sentenciado por la justicia estadounidense a una condena de 15 años de prisión a cadena perpetua acusado de violar a una mujer con discapacidad intelectual a la que engañó para acudir a su casa para trabajar como niñera, según la investigación fiscal.

La sentencia fue dictada por un juez en San José, en California, luego que se le rechazara la solicitud de un nuevo juicio, informó el diario The Mercury News.

Stubblefield contactó a la víctima en abril del 2015 a través de una página web para niñeras y acordó una entrevista. Tras la reunión, que se extendió por unos 20 minutos, la mujer abandonó la residencia, pero regresó minutos después al recibir un mensaje de texto del jugador diciendo que quería pagarle por su tiempo de ese día, señaló el diario norteamericano.

La mujer denunció la violación en el departamento policial de Morgan Hill.

Según el testimonio de la víctima durante el juicio, Stubblefield le habría dado 80 dólares. “Le dije que me suelte, que no quería mantener relaciones con él ni dinero. Le dije que no en repetidas ocasiones”, expresó la mujer, quien tenía 31 años en ese entonces.

La prueba de ADN realizada a la víctima habría coincidido con la del exdeportista.

En julio de este año, un jurado dictaminó la culpabilidad de Stubblefield, de 49 años, por los delitos de violación y de retenerla ilegalmente. Además, se determinó que el deportista habría usado un arma de fuego para abusar de la víctima. El agresor fue recluido en la prisión del condado de Santa Clara.

“Este es un triunfo de la resiliencia. La víctima batalló toda su vida con discapacidades de aprendizaje y retos para ser autosuficiente. Si no luchamos por ella, entonces, ¿por quién lo vamos a hacer?”, dijo en un comunicado Jeff Rosen, fiscal de distrito del Condado de Santa Clara.

Según la legislación estadounidense, cada 15 años, el condenado es llamado a una revisión por un Comité de Evaluación, que verifica si resarció el daño y si se puede reintegrar a la sociedad tras pruebas psicológicas y de comportamiento.

Los abogados de Stubblefield argumentaron que no hubo violación y que la mujer aceptó mantener relaciones sexuales con el sentenciado.

Allen Sawyer, uno de los abogados, aseguró que se impidió a la defensa presentar al jurado pruebas sólidas que habrían refutado los dichos de la parte acusadora.

Antecedentes

En el 2009, Dana Stubblefield se declaró culpable por mentir a oficiales federales que investigaban el uso de sustancias para mejorar el rendimiento en atletas profesionales. Fue sentenciado a libertad condicional tras cooperar en las pesquisas.

Un año después fue sentenciado a 90 días de prisión tras declararse culpable de robar el correo de su exnovia y registrar un cambio fraudulento de dirección a nombre de ella en la oficina postal.

Stubblefield comenzó a jugar profesionalmente en 1993, tras una prometedora carrera en la Universidad de Kansas. También jugó para Washington y los Oakland Raiders antes de retirarse antes de la temporada 2004.

