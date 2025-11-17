Renuncia director de Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EE.UU., que Trump quiere eliminar

Escucha la noticia
Renuncia director de Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EE.UU., que Trump quiere eliminarResumen generado por Inteligencia Artificial
El director interino de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), David Richardson, renunció a su cargo el lunes, según reportes de prensa, tras seis meses a cargo de una entidad que el presidente Donald Trump quiere desmantelar.
Richardson, un exoficial del Ejército estadounidense, reemplazó en mayo a Cameron Hamilton, quien fue despedido tras expresar su desacuerdo con la intención del gobierno Trump de eliminar FEMA.
Richardson presentó su carta de renuncia el lunes por la mañana, reportaron medios estadounidenses.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha expresado en varias ocasiones que quiere desmantelar esta agencia, acusándola de ineficiencia y sesgo político.
Trump dijo que prefería que los estados “se ocupen de sus propios problemas”.
Durante el verano boreal, más de 180 empleados de FEMA enviaron una carta abierta a parlamentarios estadounidenses para alertar sobre las consecuencias “dramáticamente claras” de las decisiones de Trump en la capacidad de la agencia para cumplir sus misiones.
En particular, denunciaron los recortes en el presupuesto y el personal.
