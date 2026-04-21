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Ciudadanos emitieron su voto en un centro electoral de Los Ángeles, en las elecciones especiales del estado, el 4 de noviembre de 2025. (Frederic J. BROWN / AFP)
Ciudadanos emitieron su voto en un centro electoral de Los Ángeles, en las elecciones especiales del estado, el 4 de noviembre de 2025. (Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

El Partido Demócrata logró este martes la aprobación de un nuevo mapa de distritos electorales en el estado de Virginia de cara a las elecciones intermedias de noviembre, con el propósito de emparejar la batalla contra los republicanos para asegurar nuevos escaños.

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