Un hombre herido en un ojo durante una manifestación contra el gobierno del presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021. (ADALBERTO ROQUE / AFP).
Estados Unidos deporta a exjueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla
Estados Unidos deportó a Cuba a la , señalada de haber dictado condenas contra manifestantes antigubernamentales y opositores en la isla, informó a EFE el (ICE, en inglés).

Un portavoz de esa agencia federal confirmó que González Pedraza fue enviada de regreso a Cuba el pasado jueves en un vuelo de deportación que partió de Alexandria, Luisiana.

“González Pedraza fue declarada inadmisible debido a su afiliación al mientras ejercía como jueza”, agregó el portavoz.

El caso hace parte de los esfuerzos del exilio cubano en Miami, que ha denunciado a exfuncionarios implicados en violaciones de derechos humanos que buscan refugio en territorio estadounidense.

La exjueza había llegado a Tampa, en la costa oeste de Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario, un alivio migratorio, según el diario Miami Herald.

Sin embargo, se le negó la entrada en el aeropuerto debido a su papel como jueza en la provincia cubana de Villa Clara, donde dictó sentencias contra opositores políticos.

En ese momento solicitó asilo, pero un juez de inmigración rechazó su petición en mayo, dictando una orden final de deportación el 30 de ese mes, detalló ICE.

Durante todo el proceso, González Pedraza permaneció .

