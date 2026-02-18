Estados Unidos deporta a México a mamá y bebé de dos meses con problemas de salud que estaban detenidos

Escuchar
Resumen

La madre de Juan Nicolás, migrantes detenidos en el centro Dilley, en Texas, fueron deportados a México, mientras el menor sufre problemas de salud.
Por Agencia EFE

Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses, que lucha con problemas respiratorios, junto a su familia, después de varios días de críticas por parte de la oposición demócrata al arresto de familias en un centro de detención en Texas.

