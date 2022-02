Estados Unidos deportó a Colombia a dos migrantes venezolanos que estaban bajo su custodia y que antiguamente habían residido en el país latinoamericano, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado enviado a Efe.

El Gobierno estadounidense espera que este tipo de vuelos se realice “de manera regular”, operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Medios de comunicación estadounidenses, como la cadena CNN, habían señalado anteriormente que el país había deportado a indocumentados venezolanos tras entrar por la frontera con México, ante la imposibilidad de devolverlos a Venezuela

El DHS precisó que la deportación de los dos venezolanos se produjo el pasado 27 de enero con base en el Título 42, una política instaurada por la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la de Joe Biden que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de covid-19.

La nota recuerda que el DHS ha expulsado a otros migrantes a terceros países de la región en los que anteriormente residían, como Guatemala, Honduras, El Salvador o Brasil.

El DHS explicó que la decisión de deportar a territorio colombiano a venezolanos se tomó tras “mantener conversaciones con Colombia”.

Sin embargo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que su Gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos a territorio colombiano.

“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que a algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar”, indicó, para insistir, no obstante, en que no hay ningún acuerdo firme.

Desde Bogotá han expresado a Washington que “si son colombianos”, sí los pueden deportar, pero que los casos de ciudadanos venezolanos que tengan el Estatuto de Protección Temporal serán analizados “caso por caso”.

“Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta.

