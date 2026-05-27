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Fotografía cedida por el Centcom de un buque estadounidense mientras lanza un misil Tomahawk como parte de las operaciones contra Irán. Foto: EFE/Oficina del Comando Central de EE.UU.
Fotografía cedida por el Centcom de un buque estadounidense mientras lanza un misil Tomahawk como parte de las operaciones contra Irán. Foto: EFE/Oficina del Comando Central de EE.UU.
Por Agencia EFE

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles un instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en “defensa propia”, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

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