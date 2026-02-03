Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximó a su portaaviones en Medio Oriente

Escuchar
Vista del portaaviones USS Abraham Lincoln, que ek presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a aguar cercanas a Irán. Foto: EFE/US Navy

Por Agencia EFE

El Ejército estadounidense derribó este martes un dron iraní que, según detalló un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, el cual Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán.

