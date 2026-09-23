La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, descartó este miércoles en una entrevista con EFE que la reunión del presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, legitime a su Gobierno y aseguró que la estrategia de Washington “no ha cambiado”.

“El propósito no es darle legitimidad. Sabemos que ella no ha sido elegida por el pueblo venezolano”, declaró Molano preguntada por el encuentro y por la presencia de Rodríguez en Estados Unidos menos de un año después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas.

Después de intervenir ante la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense mantuvo un encuentro con la líder chavista en una recepción con mandatarios extranjeros que la propia Rodríguez calificó de “histórico”.

“No importa que haya habido una reunión. La estrategia sigue en pie”, añadió la portavoz en alusión al plan de estabilización, recuperación y transición democrática que la Administración de EE.UU. quiere llevar a cabo en Venezuela.

Fotografía de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York. Foto: EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela

Molano defendió que Washington quiere una democracia real en Venezuela porque “tiene inversiones” en el país, aunque reconoció que todavía no hay un calendario establecido para que se celebren las elecciones.

Según dijo, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el equipo de la embajada en Caracas están trabajando en este asunto.

Trump defiende su influencia en América Latina

Rodríguez estuvo presente en la intervención de Trump ante la Asamblea General de la ONU en la que defendió la operación para detener a Maduro y dijo que recurrirá, si es necesario, a su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses nacionales ante las amenazas de la región, sobre todo por el “narcoterrorismo”.

“No se refiere a ningún país en específico”, aclaró Molano sobre la advertencia del mandatario.

Sin embargo, Trump sí señaló a México como el “epicentro” del narcotráfico e instó a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, a “recuperar” el control del territorio mexicano, que considera tomado por los carteles.

“Reconocemos que la presidenta en México ha tomado varias medidas, pero todavía hay más que hacer”, dijo la portavoz.

A su juicio, en México, al igual que en Brasil, hay organizaciones “casi multinacionales” que “están causando inestabilidad” en la región, por lo que les gustaría que en ambos países, gobernados por líderes de izquierdas, se aumentara la lucha contra el “nacoterrorismo”.

De hecho, apostó porque ambos países se unan al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad y cooperación militar impulsada por Trump este año de la que forman parte Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, entre otros.

“Sería genial porque queremos trabajar en conjunto con todos contra estas amenazas para el hemisferio. Y entre más países se unan, mejor”, apuntó.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump convocó una reunión del Escudo de las Américas en la que se estuvieron los líderes que se unieron recientemente tras ganar las elecciones de sus países con un discurso similar al de Trump, al menos en materia de seguridad, como el presidente de Chile, José Antonio Kast; la de Perú, Keiko Fujimori; o el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en representación del presidente Abelardo de la Espriella.

“Estamos muy orgullosos de los avances. Varios países han firmado acuerdos bilaterales, todo respetando la soberanía de cada país. Entiendo que hay preocupaciones sobre operaciones militares dentro de los países, pero eso no está dentro del acuerdo, eso no está siendo contemplado”, señaló Molano.