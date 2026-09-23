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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia venezolana / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia venezolana / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, descartó este miércoles en una entrevista con EFE que la reunión del presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, legitime a su Gobierno y aseguró que la estrategia de Washington “no ha cambiado”.

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