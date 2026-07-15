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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, cuyo Departamento designó como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras. Foto: EFE/EPA/ Magnus Lejhall
Fotografía de archivo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, cuyo Departamento designó como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras. Foto: EFE/EPA/ Magnus Lejhall
Por Agencia EFE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.

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