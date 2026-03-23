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Un agente del ICE supervisa a los pasajeros aéreos que esperan en largas filas de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 23 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)
Un agente del ICE supervisa a los pasajeros aéreos que esperan en largas filas de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 23 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)
Por Agencia AFP

Agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE) fueron desplegados el lunes en los principales aeropuertos del país, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad causada por la parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

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