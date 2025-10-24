Fotografía de archivo de aviones transportados en el portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
Fotografía de archivo de aviones transportados en el portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

EE.UU. despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Pentágono anunció este viernes el , el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Así son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”

Según el vocero, este despliegue “ para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”.

“Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”, agregó.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Vista del portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford, el 3 de octubre de 2025. Foto: EFE/ Cati Cladera
Vista del portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford, el 3 de octubre de 2025. Foto: EFE/ Cati Cladera

Durante las últimas semanas, la ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Este mismo viernes, Hegseth anunció que el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe que, según afirmó, era operada por la banda transnacional Tren de Aragua, y detalló que en el ataque habrían muerto seis personas, a las que calificó de “narcoterroristas”.

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que dentro de ese país mientras el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles 22 de octubre el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC