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Resumen

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Un helicóptero MH-60 Seahawk del Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros 23 en la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio USS Tripoli de la Armada de los Estados Unidos. (Foto de Saeed KHAN / AFP).
Un helicóptero MH-60 Seahawk del Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros 23 en la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio USS Tripoli de la Armada de los Estados Unidos. (Foto de Saeed KHAN / AFP).
/ SAEED KHAN
Por Agencia EFE

Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) este sábado.

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