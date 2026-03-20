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Las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico. Foto: Departamento de Guerra/X
Las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico. Foto: Departamento de Guerra/X
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este viernes que llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico y explicaron que tres personas sobrevivieron al bombardeo, sin especificar si hubo o no víctimas mortales.

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