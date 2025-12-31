Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venuezuela y Colombia según la Casa Blanca.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

Información en desarrollo...