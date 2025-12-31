Una lancha que, según el Ejército de Estados Unidos, transportaba droga antes de ser bombardeada, el 31 de diciembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico
El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venuezuela y Colombia según la Casa Blanca.

Información en desarrollo...

