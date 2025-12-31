Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráficoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venuezuela y Colombia según la Casa Blanca.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC