EE.UU. destruye un nuevo bote en el Pacífico supuestamente ligado al narcotráfico

Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.
El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.
Asimismo, detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.
Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.
El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.
