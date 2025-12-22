Estados Unidos destruye una nueva lancha de “narcotráfico” en el Pacífico y mata a una persona

Escucha la noticia
Estados Unidos destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.
La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como “de bajo perfil” y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.
MIRA AQUÍ: Estados Unidos incauta el Centuries y persigue al Bella 1: cómo Trump endurece el bloqueo petrolero contra Venezuela
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de “alborotador”.
Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como “ejecuciones extrajudiciales” y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.
