Captura de video del nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Foto: Pete Hegseth / X
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEO
Las destruyeron este miércoles una en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

El ataque fue ejecutado bajo el marco del y fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X.

Francisco Sanz
Las Fuerzas Armadas estadounidenses acompañaron la publicación del ataque con un video donde se observa a un buque en movimiento que resulta impactado.

El nuevo ataque fue anunciado minutos antes de que el presidente, , realice un anuncio desde la Casa Blanca, que se supone tendrá un importante acento económico, aunque ha generado creciente interés luego de elevar tensiones con Venezuela al asegurar que el país suramericano ha “robado” petróleo y activos estadounidenses.

El martes Trump ordenó , como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe, que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.

Con este nuevo ataque, ya son más treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, aunque el Gobierno de Donald Trump no ha publicado detalles de sus identidades.

Estados Unidos mantiene una fuerte y el mandatario republicano no ha descartado que pronto se realicen ataques a objetivos terrestres, justificándose en el combate al narcotráfico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

