EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEO

Escucha la noticia
EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron este miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las cuatro personas que tripulaban la nave.
El ataque fue ejecutado bajo el marco del operativo “Lanza del Sur” y fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?
Las Fuerzas Armadas estadounidenses acompañaron la publicación del ataque con un video donde se observa a un buque en movimiento que resulta impactado.
El nuevo ataque fue anunciado minutos antes de que el presidente, Donald Trump, realice un anuncio desde la Casa Blanca, que se supone tendrá un importante acento económico, aunque ha generado creciente interés luego de elevar tensiones con Venezuela al asegurar que el país suramericano ha “robado” petróleo y activos estadounidenses.
El martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados, como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe, que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.
Con este nuevo ataque, ya son más treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, aunque el Gobierno de Donald Trump no ha publicado detalles de sus identidades.
Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en las costas venezolanas y el mandatario republicano no ha descartado que pronto se realicen ataques a objetivos terrestres, justificándose en el combate al narcotráfico.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?
- Venezuela agradece a Sheinbaum por su llamamiento a la ONU en medio de tensiones con EE.UU.
- Trump instala placas en la Casa Blanca con ofensas contra Biden y Obama
- Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y los quiere de vuelta
Contenido sugerido
Contenido GEC