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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en Lima, Perú. (EFE/ Paolo Aguilar).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en Lima, Perú. (EFE/ Paolo Aguilar).
Por Agencia EFE

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