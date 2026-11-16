Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han detectado información que apunta a que Irán estaría elaborando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump mediante la detonación de una bomba sucia o el uso de armas químicas en Washington, según una investigación publicada este lunes por la cadena CNN.

La información, basada en fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses, incluye posibles ubicaciones y objetivos, aunque las autoridades consideran que los planes responden por ahora a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia y no constituyen indicios de un ataque inminente.

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La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que el Gobierno está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas”, pero aseguró que “en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional”.

Por su parte, un portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones y aseguró que Teherán “considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia”.

Según CNN, la inteligencia estadounidense también ha detectado comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos, aunque los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información.

Las autoridades consideran que una bomba sucia, que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos, podría provocar contaminación en amplias zonas, aunque sus principales víctimas probablemente serían consecuencia de la explosión.

La alerta se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero, y de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según las fuentes citadas por CNN, las amenazas también han impulsado reuniones de planificación de contingencia en Washington, mientras funcionarios estadounidenses siguen evaluando los riesgos de posibles ataques contra sus instalaciones y personal en Oriente Medio.

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