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Resumen

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Camron Harris fue capturado bajo ocho órdenes de detención por delitos graves, cuatro por heridas malintencionadas y otros cuatro por uso de armas delictivo. (Foto: Chesterfield County Police vía AP)
Camron Harris fue capturado bajo ocho órdenes de detención por delitos graves, cuatro por heridas malintencionadas y otros cuatro por uso de armas delictivo. (Foto: Chesterfield County Police vía AP)
Por Agencia EFE

Las autoridades estadounidenses detuvieron a un joven de 19 años sospechoso del tiroteo que dejó cinco heridos en la madrugada de este sábado en la Universidad Estatal de Virginia, y que permaneció escondido durante horas en el campus tras el suceso.

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