El
(USGS, en inglés) determinó que el evento registrado inicialmente este miércoles como un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal fue en realidad generado por un Servicio Geológico de Estados Unidos , en medio de un desastre que ha dejado cerca de un centenar de muertos. deslizamiento de tierra
El USGS, con sede en Virginia, explicó en una actualización a las 02:52 GMT que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo período mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto.
El USGS actualizó el evento a magnitud 5,2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen
. a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal
La ubicación del evento fue estimada a partir de imágenes satelitales, detalló.
Tragedia en Nepal. Foto: Prabin RANABHAT / AFP
/ PRABIN RANABHAT
El organismo había situado inicialmente el evento a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari, cerca de la frontera con China, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 98 muertos y casi un millar de desaparecidos. La riada en Nepal ha golpeado con fuerza el norte del país