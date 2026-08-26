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Resumen

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Grabaciones de pantalla de imágenes de cámaras de vigilancia publicadas en plataformas de redes sociales chinas muestran inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong en la Región Autónoma del Tíbet. Foto: AFP
Grabaciones de pantalla de imágenes de cámaras de vigilancia publicadas en plataformas de redes sociales chinas muestran inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong en la Región Autónoma del Tíbet. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) determinó que el evento registrado inicialmente este miércoles como un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra, en medio de un desastre que ha dejado cerca de un centenar de muertos.

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