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Resumen

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Wanying Zhang fue detenida por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba viajar a China, según las autoridades de Estados Unidos. (AFP).
Wanying Zhang fue detenida por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba viajar a China, según las autoridades de Estados Unidos. (AFP).
Por Agencia AFP

Una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente de Taiwán Lai Ching-te y a su familia en Estados Unidos fue arrestada el domingo, según información de las autoridades estadounidenses y taiwanesas.

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