Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un oficial de la Policía del Capitolio se encuentra afuera del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC., el 27 de junio de 2025. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
Un oficial de la Policía del Capitolio se encuentra afuera del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC., el 27 de junio de 2025. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este martes a un hombre de 18 años que salió de un vehículo estacionado y corrió hacia el Capitolio con una escopeta cargada, en un incidente que no dejó heridos ni supuso amenazas adicionales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Detienen a un hombre armado con una escopeta tras correr hacia el Capitolio de Estados Unidos
EEUU

Detienen a un hombre armado con una escopeta tras correr hacia el Capitolio de Estados Unidos

Año Nuevo Chino 2026: Chinatown de Nueva York da bienvenida al Año del Caballo entre petardos, danza y comunidad
EEUU

Año Nuevo Chino 2026: Chinatown de Nueva York da bienvenida al Año del Caballo entre petardos, danza y comunidad

Donald Trump vuelve a hablar de diálogo con Cuba mientras la situación se agrava en la isla
EEUU

Donald Trump vuelve a hablar de diálogo con Cuba mientras la situación se agrava en la isla

Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla
EEUU

Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla