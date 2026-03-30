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Fotografía difundida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de piezas asociados a culturas precolombinas y coloniales que fueron devueltas al Perú por Estados Unidos. (EFE/ FBI).
Fotografía difundida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de piezas asociados a culturas precolombinas y coloniales que fueron devueltas al Perú por Estados Unidos. (EFE/ FBI).
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Por Agencia EFE

El FBI anunció este lunes que devolvió al Perú 48 objetos culturales asociados a culturas precolombinas que fueron recuperados en el suroeste de Estados Unidos.

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