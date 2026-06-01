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Personas participan en la jornada de elecciones presidenciales este domingo en Medellín (Colombia). Foto: EFE/STR
Personas participan en la jornada de elecciones presidenciales este domingo en Medellín (Colombia). Foto: EFE/STR
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Por Agencia EFE

Estados Unidos afirmó este lunes que respalda el derecho del pueblo colombiano a “elegir libremente” a su presidente, después de que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella encabezara la primera vuelta de las elecciones, unos resultados que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rechaza.

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