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Fotografía del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tras ser detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) / AFP
Fotografía del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tras ser detenido por agentes de la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia destacó que la captura del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pone fin a un “reinado de terror y caos” y es un resultado del ‘Escudo de las Américas’, en relación al bloque de países liderados por Washington para fortalecer la seguridad del hemisferio.

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